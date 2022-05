Eröffnungsgottesdienst zur Passion: Appell gegen Gewalt

Was die Oberammergauer Passionsspiele auf die Bühne bringen, ist nach Ansicht des katholischen Kardinals Reinhard Marx "die größte Geschichte aller Zeiten". Die Leidensgeschichte Jesu sei die große Einladung, die Welt mit den Augen des Mannes aus Nazareth zu betrachten, sagte der Erzbischof von München und Freising bei einem Gottesdienst vor der Eröffnung der Passionsspiele. Die Welt aus dem Blickwinkel Jesu zu betrachten, bedeute, dass Ausgrenzung nicht möglich ist und Gewalt nicht möglich ist. Er dankte allen Beteiligten der Passionsspiele: "Ihr seid ein großes Geschenk für die ganze Welt."

Bedford-Strohm lenkt Blick auf weltweites Leid

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat im Eröffnungsgottesdienst an das Leid in der Welt erinnert. Man könne die Passionsspiele in diesen Tagen nicht einfach nur als Historienspiel sehen. Viel zu sehr stünden die Passionen der Menschen heute direkt vor Augen, sagte Bedford-Strohm in seiner Predigt mit Blick auf Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten wie in der Ukraine oder dem Jemen.