Eröffnung des Zukunftsmuseums in Nürnberg erneut verschoben

Ursprünglich war geplant, dass die Außenstelle des Deutschen Museums im Nürnberger Augustinerhof im Dezember vergangenes Jahres eröffnet werden sollte. Dieser Termin wurde zwischenzeitlich auf Februar 2021 verlegt. Nun wird mit der Eröffnung im Herbst gerechnet. Das Museum begründet die erneute Verschiebung mit den anhaltenden Lock-Down-Bestimmungen. Ein großer Teil der Einrichtung für die Ausstellungsräume kämen aus dem Ausland.

Zukunftsmuseum will digitale Angebote ausbauen

Zudem würden die für den Aufbau des Zukunftsmuseums erforderlichen Teams drastischen Reisebeschränkungen unterliegen, teilte das Museum mit. Von daher sei eine Eröffnung erst im dritten Quartal 2021 realistisch. Derzeit gebe es noch keine konkreten Regelungen für Museen, deren Betrieb und die zulässige Besucherzahl. Deshalb will das Zukunftsmuseum in den kommenden Monaten digitale Angebote entwickeln, die einen virtuellen Besuch des Hauses ermöglichen. Ähnliche Formate gebe es bereits im Deutschen Museum in München.

Streit über Museum im Landtag

Zuvor ist im Landtag ein Streit über das Nürnberger Zukunftsmuseum entbrannt. Doch in Nürnberg selbst ist die Debatte über möglicherweise zu hohe Mietpreise und eine Parteispende an die CSU kein Konfliktthema.