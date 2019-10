Eröffnung der neuen Polizeiwache in Selb

Gearbeitet wird in der neuen Polizeiwache in Selb schon seit Anfang August. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wird den rund 1,3 Millionen Euro teuren Neubau heute offiziell eröffnen. Im Oktober 2016 war die eigene Polizeiinspektion in Selb geschlossen worden. Wegen Umstrukturierungen wurde sie nach Marktredwitz verlagert. Das führte in der 15.000-Einwohner-Stadt Selb zu großem Unmut in der Bevölkerung.

Polizeipräsenz vor Ort

Die neue Polizeiwache ist Montag bis Samstag von 08.00 – 20.00 Uhr besetzt, an Sonn-und Feiertagen von 08.00 – 18.00 Uhr. In Selb gibt es neben der Polizeiwache auch eine Polizeiinspektion Fahndung (PIF) und eine Inspektion der Bundespolizei.