Ernüchterung bei katholischen Frauen nach Bischofsgespräch

Maria 2.0: "Wieder nur Worte - keine Taten"

Doch als sie wieder herauskommen, ist die Ernüchterung groß. Die Bischöfe hätten zwar ernsthaftes Interesse gezeigt, aber ihnen signalisiert, dass sie in ihren Bistümern wenig tun können. Aus Sicht der Frauen schieben sie die Verantwortung weiter, weil sie auf die Weltkirche verweisen. Uli Hertlein ist enttäuscht: "Alles muss in Rom entschieden werden. Wir haben eigentlich gehofft, wenigstens die Diakoninnenweihe kommt irgendwann in der nächsten Zeit, aber das wird noch lange dauern, wenn nicht irgendein Aufstand von unten kommt." Die Bischöfe hätten ihnen erklärt, dass sie keine Frauen weihen können, weil sie sonst selbst exkommuniziert werden. Und die jungen Priester, die sich gerade erst haben weihen lassen, würden ihnen dann auch noch abspringen, so ihre Sorge.

Veränderungen im "Schneckentempo"

Doch dass sich noch mehr Frauen von der katholischen Kirche abwenden werden, wenn es in diesem "Schneckentempo" weitergeht, sei den Bischöfen offenbar nicht so wichtig, so die Frauen. Zwar hätten die Bischöfe sie aufgefordert, weiter den Finger in die Wunde zu legen, weil das auch wichtig sei für den synodalen Weg. Und es würden ja auch schon Schritte in Richtung mehr Gleichberechtigung gemacht werden, zum Beispiel mit mehr Frauen in Gemeindeämtern und - leitungen. Doch das reicht den Frauen der Bewegung Maria 2.0 nicht mehr. Sie wollen eine demokratische Kirche mit echter Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Und sie engagieren sich sehr dafür, die Kirche von innen heraus zu reformieren. Doch nach diesem Gespräch fühlen sie sich wieder einmal ausgebremst.