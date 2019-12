Ernüchternde Bilanz: Ein Jahr Null-Euro-Ticket in Aschaffenburg

Vor genau einem Jahr startete Aschaffenburg den Pilotversuch, Bus- und Bahn fahren im Stadtgebiet kostenlos zu machen – zumindest an Samstagen. Das Ziel: Mehr Menschen für den ÖPNV zu begeistern. Das ist gelungen. Laut Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach fahren fast 30 Prozent mehr Menschen samstags Bus. Aber: Die Parkhäuser sind trotzdem voll ausgelastet. Die Rechnung, eine bessere Luft zu bekommen durch weniger Autoverkehr ist nicht aufgegangen.

Die Stadtwerke sind der größte Betreiber von Parkhäusern in der Innenstadt und aufgrund der Parkhaus-Zahlen lasse sich klar ableiten, dass genauso viele Autos in die Stadt fahren wie früher, sagt Gerlach auf BR-Nachfrage: "Wir können uns das auch nicht so richtig erklären, woran das liegt! Deshalb fahren aktuell Interviewer in den Bussen mit, um die Menschen samstags konkret zu befragen, warum sie Bus fahren, wie häufig sie das tun, etc."

Die meisten Besucher kommen aus dem Umland

Michael Kahl vom Einzelhandelsverband freut sich über zusätzliche Kunden, die in den Bussen samstags in die Innenstadt fahren. Doch die kommen offenbar aus Aschaffenburg selbst. Dass die Parkhäuser nach wie vor ausgelastet sind, liege seiner Meinung nach an den Menschen, die aus dem Umland in die Kreisstadt kommen. "Wenn Sie davon ausgehen, dass nach wie vor 60 bis 70 Prozent unserer Kunden und Besucher der Stadt Aschaffenburg aus dem Umland kommen, dann ist ja alleine schon durch das Umland die Auslastung der Parkhäuser zu erklären." Kahl fordert, das Angebot des kostenlosen ÖPNV auszubauen und auch die Umlandgemeinden anzuschließen.