Erntezeit: Achtung Mähdrescher unterwegs!

Beinahe-Unfälle, Wut und Frust erlebt Stefan Altmann auf den Straßen jeden Tag. Der Landwirt aus Moos an der Isar ist sogenannter Lohnunternehmer, betreibt sechs Mähdrescher. Jetzt sind die Ernteriesen auch auf den Straßen unterwegs. Das sei unvermeidbar, schließlich müssten die Bauern ihre verschiedenen Felder erreichen. "Wir sind ein Verkehrshindernis, klar", weiß der Lohnunternehmer. Was er aber nicht verstehen kann, ist, warum sich Auto- oder Motorradfahrer zu lebensgefährlichen Überholmanövern verleiten lassen oder die Gefahr, die von den großen Erntemaschinen ausgeht, unterschätzt wird.

Hupen und Überhol-Wahnsinn - oft ist es knapp

Vor der Abfahrt von seinem Hof in Moos an der Isar in Niederbayern macht Stefan Altmann nochmal einen Routine-Check an seinem Mähdrescher. Besonderes genau schaut er auf die Beleuchtung. Er weiß, Erntetage sind lang, er kommt erst in der Nacht wieder heim und in der Dunkelheit muss die Erntemaschine auf der Straße gut sichtbar sein. Gefährliche Begegnungen mit Auto-, Motorrad- oder auch Fahrradfahrern gehören jetzt - leider - wieder zum Tagesgeschäft: "Wir haben sechs Mähdrescher. Und jeden Tag erzählt mir mindestens einer meiner Fahrer, wie knapp es denn wieder war, oder wie mal wieder ein Autofahrer seine Wut raus gelassen hat", schüttelt Stefan Altmann den Kopf.

Landwirt wirbt für mehr Verständnis

Er berichtet davon, wie den Fahrern die Faust oder der Mittelfinger gezeigt werden, wie ewig lange gehupt, wie extrem knapp und lebensgefährlich überholt wird. "Ja, ich bin mit meinem Mähdrescher ein Verkehrshindernis. Aber ich muss ja von Feld zu Feld fahren", wirbt der Lohnunternehmer um Verständnis.