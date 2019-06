Erntestart in Europas größtem Gurken-Anbaugebiet Niederbayern

In Niederbayern sind wieder die so genannten Gurkenflieger unterwegs. Die Ernte hat in Europas größtem Gurkenanbaugebiet begonnen. Auf den Gurkenfliegern werden die Früchte im Liegen geerntet. Sie sind im niederbayerischen Isar-, Donau und Vilstal im Einsatz.

Extreme Hitze unter der Gurkenflieger-Plane

Angesichts der extremem Hitze starten viele Bauern ihre Gurkenflieger schon am frühen Morgen kurz nach Sonnenaufgang. Außerdem sei bei diesen Temperaturen zusätzliches Personal erforderlich, damit sich die Pflücker abwechseln können und Ruhepausen finden, so der Gurkenanbauer und Vorsitzende der Gurken Erzeuger Organisation GEO Herbert Mühlbauer im BR-Interview. Die Gurkenflieger sind mit Planen überspannt, die als Sonnenschutz dienen. Dennoch, so der Gurkenbauer, sei es schon extrem anstrengend bei dieser Hitze Gurken zu pflücken. Er hat vor den Erntehelfern höchsten Respekt.

Ernte: Zwei Wochen später als sonst

Wegen des kühlen Frühjahrs beginnt die Ernte heuer rund zwei Wochen später als im Vorjahr. Rund 100.000 Tonnen Einlegegurken sollen bei passender Witterung bis September geerntet werden. Aktuell sind die Witterungsbedingungen optimal für die Gurken, die Wärme und Wasser mögen, so GEO Geschäftsführer Klaus Beiswenger.

Anbauflächen zurückgegangen

Die Anbaufläche für Einlegegurken aus Niederbayern ist in den vergangenen Jahren von rund 1.500 auf 1.000 Hektar zurückgegangen. Das entspricht der Fläche von etwa 1.400 großen Fußballfeldern. Der Rückgang der Anbaufläche liegt daran, dass es immer schwieriger werde, geeignete Saisonarbeitskräfte zum Gurkenpflücken zu bekommen, so Beiswenger. Früher kamen die Gurkenpflücker hauptsächlich aus Polen, doch durch den wirtschaftlichen Aufschwung in dem osteuropäischen Land kommen immer weniger Erntehelfer von dort. Hauptsächlich sind bei der Gurkenernte inzwischen Saisonarbeiter aus Rumänien, aber auch vereinzelt aus der Ukraine und dem Kosovo im Einsatz. Einige tausend Erntehelfer aus Osteuropa werden heuer wieder zur Gurkenernte in Niederbayern erwartet. Der Rückgang der Anbaufläche hängt nach Angaben von Experten auch mit der angespannten Marktsituation und der Einführung des Mindestlohns zusammen. Jede zweite in Deutschland verzehrte Gewürzgurke kommt aus Niederbayern.