Erntesabotage: Metallteil auf Acker in Happertshausen entdeckt

Beim Dreschen hat ein Landwirt aus Happertshausen im Landkreis Haßberge gerade noch rechtzeitig ein Metallteil im Schneidewerk seiner landwirtschaftlichen Maschine entdeckt. Ein Kerzenständer aus Metall hätte auf dem Acker am Schmittbrunnen beinahe einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass der Metallgegenstand gezielt im Feld platziert wurde.

Eisenstangen in Getreidefeldern im Landkreis Schweinfurt

Der Sabotage-Fall in Happertshausen war in diesem Jahr nicht der erste in Unterfranken. Erst vor einer Woche waren Eisenstangen in zwei Getreidefeldern in Gerolzhofen und in Sulzheim im Landkreis Schweinfurt deponiert worden. Die Stangen gelangten in die Mähdrescher und verursachten jeweils einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Polizei geht nicht von Serientätern aus

Die beiden Landwirte haben die Vorfälle fast zeitgleich bei der Polizei gemeldet. Von Serientätern werde aktuell aber nicht ausgegangen, teilt die Polizei auf Anfrage des BR mit. Trotzdem werde in alle Richtungen ermittelt. Wenn ein Täter gefasst wird, muss er wegen Sachbeschädigung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen.

Verletzt wurde bei den beiden Sabotage-Fällen in Gerolzhofen und in Sulzheim zwar niemand. Metallteile in Feldern können für die Fahrer aber lebensgefährlich werden: Metallteile können herumgeschleudert werden und die Fahrerkabine durchschlagen.

Polizei überprüft Zusammenhänge zu ähnlichen Fällen

Das Ziel der Sabotagen ist es vermutlich, die teuren Erntemaschinen zu beschädigen. Die Polizei prüft jetzt, ob es einen Zusammenhang zu ähnlichen Fällen aus dem Jahr 2018 gibt. Insgesamt gab es damals elf Fälle in derselben Region, bei denen Schrauben und andere Metallteile an Maisstauden befestigt wurden. Wie die Polizei mitteilt, konnte zu den Fällen in Unterfranken bislang noch kein Tatverdächtiger identifiziert werden.