28.07.2020, 13:19 Uhr

"Ernten erlaubt" in Karlstadt - bei Bäumen mit gelbem Band

"Ernten erlaubt" heißt es in diesem Jahr erstmals in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart. Besitzer von nicht selbst genutzten Obstbäumen überlassen diese anderen Obstliebhabern zum Abernten. Die Aktion wird auch in anderen Gemeinden angeboten.