Erntehelferin muss 78.800 Euro für Covid-Behandlung nicht zahlen

Die Erntehelferin, die im Frühjahr 2020 auf einem Gurkenhof im niederbayerischen Mamming im Landkreis Dingolfing-Landau tätig war, muss die zunächst geforderte Summe von rund 80.000 Euro nicht an ihre Krankenkasse bezahlen. Das teilte ein Sprecher der Techniker Krankenkasse (TK) dem BR am Donnerstag mit.

Lesen Sie hier: "Sorge um Hygiene-Maßnahmen bei Erntehelfern und Saisonarbeitern"

Während Arbeitsaufenthalt an Covid-19 erkrankt

Die 40-Jährige erkrankte während ihres Aufenthalts in Niederbayern an Covid-19 und erlitt einen schweren Verlauf. Es folgte ein Krankenhausaufenthalt, Lunge und Nieren versagten, hinzu kamen Herzprobleme – währenddessen soll die Frau nicht krankenversichert gewesen sein. In der Folge sollte sie selbst für den stationären Aufenthalt aufkommen. Zuerst hatte die Tageszeitung "taz" über den Fall berichtet.

Die Vorwürfe gegen den Betrieb wiegen schwer. Nach Angaben der Zeitung werden Erntehelfer üblicherweise als "kurzfristig Beschäftigte" angestellt, in der Folge würden Sozialbeiträge für den Arbeitgeber geringer ausfallen. Aufgrund der schweren Erkrankung der Frau und womöglich steigender Kosten habe man sich doch zu einer fristgemäßen Anmeldung bei der Techniker Krankenkasse (TK) entschieden. Der Gurkenhof habe sie aber noch während des mehrmonatigen Krankenhausaufenthaltes wieder abgemeldet. Dadurch sei es zur Forderung in Höhe von 78.852,07 Euro durch die Krankenkasse gekommen – die Kosten für den stationären Aufenthalt im Krankenhaus.

Gurkenhof wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Geschäftsführung des Hofs wehrt sich im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk gegen diese Darstellung. Die Erntehelferin habe falsche Papiere beim Betrieb eingereicht, sich als Hausfrau ausgegeben. Erst später habe die Geschäftsleitung von einer Beschäftigung in der Ukraine erfahren. Infolgedessen sei die Frau "sofort sozialversicherungspflichtig angemeldet worden".

Der Vertrag wurde über zwei Monate abgeschlossen, so die Geschäftsführerin. Mit Ablauf des Vertrags sei standardmäßig die Abmeldung von der Krankenkasse erfolgt. Sämtliche Briefe seitens der Krankenkasse habe der Betrieb an den Ehemann der Frau weitergereicht. Der Gurkenhof habe außerdem eine Dolmetscherin engagiert und Fahrten in das Krankenhaus bezahlt, in dem die Erntehelferin untergebracht war.

Die Geschäftsführerin sagte dem BR: "Wir haben alles unternommen, um die Frau zu unterstützen, dafür auch viel Geld ausgegeben. Wir haben uns sogar um einen Rechtsanwalt gekümmert, damit der Ehemann Zugang zum Krankenhaus und zu seiner Frau bekommt. Und doch wird so getan, als wäre uns ihr Schicksal egal gewesen. Das ist nicht der Fall. Wir alle hatten Angst um ihr Leben, so wie wir uns um die Gesundheit aller Beschäftigten sorgen."

Krankenkasse übernimmt geforderte Summe

Auch TK-Sprecher Stephan Mayer bestätigt, die Krankenkasse habe versucht, die Frau auf dem Postweg zu erreichen. Hierbei sei es auch um die Beantragung von Krankengeld gegangen - hätte die Erntehelferin diese Leistung erhalten, wäre sie weiterhin versichert gewesen. Unklar bleibt, warum die Briefe nicht beantwortet wurden.

Diese Schritte seien mittlerweile nachgeholt worden - die TK teilte am Donnerstag dem BR mit, die geforderte Summe werde vollständig von der Krankenversicherung übernommen, zudem erhalte die Frau nachträglich Krankengeld. Eine ukrainisch-sprachige Mitarbeiterin der Krankenkasse habe die Frau bereits erreicht und die Lösung mitgeteilt.