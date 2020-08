Tod einer Erntehelferin? Vorwürfe gegen Mamminger Gemüsebauern

Im Fall des Mamminger Gemüsebauern, auf dessen Hof es Ende Juli zu einem großen Corona-Ausbruch unter Erntehelfern gekommen war, ist ein neuer Vorwurf laut geworden. Die "taz" meldet unter Berufung auf nicht näher genannte Insider, dass im Juli 2018 eine erkrankte Arbeiterin gestorben sein soll.

Vorwurf, keinen Mindestlohn gezahlt zu haben

Zuletzt hatte die Beratungsstelle "Faire Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv" unter anderem angeprangert, dass der Hofbetreiber seinen Saisonarbeitskräften keinen Mindestlohn gezahlt haben und auch handgreiflich gegen Mitarbeiter geworden sein soll.

Die Beratungsstelle hatte gegen den Mamminger Gemüsehof Strafanzeige erstattet. Darin ging es laut Staatsanwaltschaft darum, dass Sozialabgaben nicht richtig abgegeben wurden und Arbeiter nicht gemeldet waren.

taz-Vorwurf: Fahrlässiger Umgang mit Gesundheit

Aktuell berichtet nun die "taz", dass eine Ukrainerin im Juli 2018 am Morgen über Schmerzen in der Brust geklagt haben soll, aber trotzdem zunächst auf dem Feld gewesen sei. Erst einige Zeit später sei sie wieder zurückgebracht worden, auf dem Weg aber gestorben. Die "taz" spricht von einem fahrlässigen Umgang "mit der Gesundheit von Beschäftigten". Später habe sich herausgestellt, dass die Frau schon länger Herzprobleme hatte. Als es ihr schlecht ging, hätten sich die anderen Arbeiter nicht getraut, einen Krankenwagen zu rufen – aus Furcht vor Kosten, die auf sie zurückfallen könnten, berichtet die "taz".

Landratsamt Dingolfing-Landau sieht sich nicht zuständig

Auf eine telefonische Anfrage des BR-Studios Niederbayern/Oberpfalz beim Gemüsehof hieß es, dass man dazu nichts sagen wolle. Das Landratsamt Dingolfing-Landau schreibt, zum Tod der ukrainischen Erntehelferin keine Aussagen treffen zu können. Denn für die Kontrolle sei die zuständige Arbeitsschutzbehörde "Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)" zuständig und nicht das Landratsamt.

Dass sich von den zuletzt erkrankten Erntehelfern noch eine 39-jährige Ukrainerin auf der Intensivstation des Krankenhauses befindet, bestätigt das Landratsamt aber. Anfragen bei der Dingolfinger Polizei und der Staatsanwaltschaft Landshut, ob der Fall dort bekannt ist, laufen.

SPD-Politiker stellt schriftliche Anfrage an Staatsregierung

Eine schriftliche Anfrage an die Staatsregierung hat nun der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn gestellt. Diese liegt dem BR vor. Von Brunn will darin wissen, seit wann der Staatsregierung dieser Fall bekannt sei und welche Behörden bzw. Ministerien mit dem Fall befasst waren. Weiter schreibt von Brunn: "Wurde in diesem Fall Strafanzeige von Behörden oder Ministerien erstattet?"

Weiter thematisiert der SPD-Abgeordnete ein Schreiben, das die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) Ende Juli an die bayerischen Landräte und Oberbürgermeister verschickt habe. Darin soll es um einen Beschluss des Ministerrates gehen. Der Beschluss befasse sich mit der Bildung von Prüferteams für landwirtschaftliche Betriebe mit Erntehelfern, die unangemeldete Kontrollen durchführen sollen.