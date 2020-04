Erntehelfer aus Rumänien kommen am Nürnberger Flughafen an

Der Flughafen in der Frankenmetropole ist bundesweit einer von sieben, über den eine solche Einreise möglich ist, teilt Flughafensprecher Christian Albrecht mit. Heute sollen die ersten zwei Sonderflüge aus den rumänischen Städten Bukarest und Iași in Nürnberg landen.

Erntehelfer für ganz Süddeutschland

Alle landwirtschaftlichen Helfer für ganz Süddeutschland werden über Nürnberg einreisen. Lange war nicht klar, ob Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland einreisen dürfen oder nicht. Bereits gestern kamen jedoch trotz der massiven Reisebeschränkungen rumänische Erntehelfer in Berlin und Düsseldorf an. Insgesamt seien schon etwa 20.000 Erntehelfer für Sonderflüge registriert, sagte eine Pressesprecherin von Eurowings.

Bauernverband freut sich über Saisonarbeiter

Der Präsident des Deutschen Bauerverbands, Joachim Ruckwied, zeigte sich erleichtert, dass die Bundesregierung diesen Weg geöffnet habe. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, dass es ohne die ausländischen Arbeitskräfte nicht gegangen wäre.

Erntehelfer-Flüge aus Cluj gestoppt

Dagegen wurden acht weitere Charterflüge, die Erntehelfer aus Rumänien nach Deutschland bringen sollten, vom Krisenstab in Bukarest gestoppt. Es seien wegen Behördenversagens auf dem Flughafen Cluj (Klausenburg) vor dem Abflug von rund 1.800 Erntehelfern am Donnerstag jegliche Regeln zum Schutz vor der Ausbreitung der Corona-Infektion missachtet worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Flughafenleitung von Klausenburg wegen "Verhinderung der Bekämpfung der Epidemie". Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban forderte den Rücktritt des Flughafenchefs.

Die Erntehelfer waren am Donnerstag mit Bussen aus ihren Heimatdörfern zum Flughafen transportiert worden. Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken zeigten, dass die rund 1.800 Menschen stundenlang eng beieinander in dichten Warteschlangen ausharren mussten. Dies löste in den rumänischen Medien einen Sturm der Empörung aus.

Ab jetzt nur noch mit Sondergenehmigung

Noch in der Nacht zu Freitag verabschiedete der Krisenstab der Regierung eine neue "Militärverordnung", mit der die Genehmigung für die seit Tagen bereits gebuchten Flüge nach Deutschland aufgehoben wurde. Zudem ordnete der Krisenstab an, dass alle Sonderflüge nach Deutschland, aber auch in andere Länder, nun nicht mehr flexibel wie üblich mit Wissen und Genehmigung der jeweiligen Landkreisverwaltung starten dürften, sondern nur mit Sondergenehmigungen des Verkehrsministeriums.

Für die am Freitag erneut auf ihre Charterflüge wartenden Erntehelfer kam die nächtliche Veröffentlichung der neuen Verordnung zu spät. Sie mussten in Bussen wieder zurück in ihre Heimatdörfer fahren.