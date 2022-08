Ernteerträge weltweit mit Satellitendaten vorhersagen

Green-spin-Software berücksichtigt tagesaktuelle Änderungen

Aktuell setzt die Mehrheit der Großhändler auf die US-amerikanische Landwirtschaftsbehörde als Informationsquelle. Sie veröffentlicht seit über 100 Jahren monatliche Vorhersagen zu Erntemengen für alle Anbauregionen der Welt. Ihre Analysen basieren hauptsächlich auf persönlichen Gesprächen mit Landwirten sowie nicht offen zugänglichen statistischen Auswertungen.

Die Bedingungen für die Landwirtschaft ändern sich jedoch täglich, beispielsweise aufgrund von Starkregen, Hagel, Kälteeinbruch oder lang anhaltender Trockenheit, die zu Ertragsausfällen führen können.

"Gerade im Zeitraum des Pflanzenwachstums bestehen große Unsicherheiten über die Erntemengen, die zu Preisschwankungen an den Rohstoffbörsen führen. Wenn in den Anbaugebieten Australiens eine Rekordernte wartet oder im Getreidegürtel der Great Plains (USA) eine Jahrhundertdürre die Ernte vernichtet, führt das auch in deutschen Unternehmen zu deutlichen Verschiebungen in den geplanten Lieferketten", so Gunther Schorcht, Gründer und Geschäftsführer der green spin GmbH.

Satelliten liefern Informationen zu Anbaugebieten weltweit

Die Satellitendaten stehen global zur Verfügung. Dadurch kann green spin das, was sie auf Feldebene in kleinem Rahmen machen, auch global anbieten. So lassen sich beispielsweise präzise Ertragsvorhersagen über den weltweiten Getreideexport machen und das schon zum Zeitpunkt der Aussaat. Diese Vorhersagen beeinflussen die Preisbildung an der Börsen – interessant für alle Einkäufer, die in großem Maßstab Agrar-Rohstoffe einkaufen und damit handeln.

KI-Standort Würzburg

Würzburg beheimatet bereits einige Unternehmen aus dem Bereich der Satellitentechnik. Außerdem bietet die Uni Würzburg einen Elite-Studiengang an. Der englischsprachige Master "Satellite Technology" trägt dazu bei, den High-Tech-Schwerpunkt "Raumfahrtsysteme und Digitalisierung" in Unterfranken weiter auszubauen.