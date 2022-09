Ernteerlebnis in der Fränkischen Schweiz: Urlauber packen mit an

Artikel mit Video-Inhalten

In der Fränkischen Schweiz ist die Apfelernte in vollem Gange. Dafür kommen Erntehelfer aus ganz Deutschland in das Obstanbaugebiet. Während in vielen Bereichen Personalmangel herrscht, machen die Erntehelfer den Job, ohne dafür Geld zu bekommen.