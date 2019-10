Erntedankfestzug – Höhepunkt der Michaelis-Kirchweih in Fürth

Mehr als 90 Gruppen und rund 3.000 Darsteller aus Ober-, Mittel- und Unterfranken bildeten den traditionellen Fürther Erntedank-Festzug. Er ist alljährlich der Höhepunkt der Michaelis-Kirchweih und Frankens größter Brauchtums-Umzug. Mit von der Partie waren die Erntekönigin, Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit seiner Frau Karin.

200-jährige Tradition

Der Festzug hat eine mehr als 200-jährige Tradition: Nach jahrelangen Missernten und Hungersnöten in der Region gab es im Sommer 1817 - wie durch ein Wunder - wieder eine reiche Ernte. Dieses freudige Ereignis feiern die Fürtherinnen und Fürther bis heute mit einem Erntedank-Festzug. So werden zum Beispiel Rettich und Radieschen als Frankenwappen zusammengestellt. Einer von vielen Festwagen aus dem Knoblauchsland – dem Gemüseanbaugebiet zwischen Nürnberg und Fürth. Das Gemüse wird übrigens später an die Zuschauer verkauft. Rund 100.000 dürften auch heuer wieder den Umzug an der Strecke begleiten haben.

