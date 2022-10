Erntedank-Gespräch am Biomarkt: Was sind uns Lebensmittel wert?

Auf dem Regensburger Donaumarkt wird unter anderem selbstgemachtes Eis, Eier, Nudeln, Gemüse oder Käse verkauft – alles von Bauern aus der Region und Bio. Seit einem guten halben Jahr gibt es diesen Bio-Wochenmarkt. Vermutlich der einzige in Bayern – zumindest ist dem Organisator Daniel Frost kein anderer bekannt. Die Produkte begeistern die Kunden, doch bei den Anbietern ist die Stimmung getrübt.

Bauern berichten von Umsatzeinbrüchen wegen Ukraine-Krieg

Alle Bauern hier auf dem Donaumarkt berichten von Umsatzeinbrüchen seit Beginn des Ukrainekrieges. Viele Menschen würden wegen der erhöhten Preise an Lebensmitteln sparen.

Doch Mut machen den Bauern ihre treuen Kunden auf dem Bio-Donaumarkt. Viele kommen extra hierher, kaufen bewusst Bio ein. Wollen, dass die Bauern fair bezahlt werden. Artenvielfalt, Boden- und Gewässerschutz ist ihnen wichtig. Eine Frau sagt, sie wolle ihrem Körper mit gesunden Bio-Lebensmittel etwas Gutes tun.

Austausch zwischen Bauer und Verbraucher gewünscht

Der Markt findet freitags ab 14 Uhr statt und geht bis in den Abend. Das soll so ein. Denn Organisator Daniel Frost war die soziale Komponente wichtig – dass sich Kunden und Landwirte austauschen können. Damit die Kunden länger hier verweilen, gibt es auch Stände mit warmen Bio-Gerichten und Bio-Getränken. Für ein gemütliches Erlebnis nach Feierabend, zum Start ins Wochenende, am Donauufer.

An diesem Freitagnachmittag ist mehr los auf dem Markt als sonst. Es ist Erntedankfest. Geplant ist ein Austausch über das normale Kundengespräch hinaus: "Frag Deinen Bio-Bauer".

Diskussionsrunde: Warum Bio teurer als konventionell?

Die Marktbesucher wollen wissen, wie Tiere geschlachtet werden, ob mit Strom oder Bolzenschussgerät, woher das Futter für die Nutztiere kommt, wie der Tagesablauf eines Bauern aussehe und warum die Bauern hier auf Bio umgestellt haben. Eine junge Marktbesucherin will wissen: Warum sind Bio-Produkte teurer als konventionelle?

Bio-Bauer Michael Beer erklärt, konventionelle Bauern könnten nur über die Masse Gewinne erzielen. Bioprodukte seien teurer, weil die Bauern weniger Tiere halten und diese mehr Fläche zur Verfügung haben. Außerdem sei, weil keine Pestizide verwendet werden dürfen, die Schädlings- und Unkrautbekämpfung aufwendiger und der Ertrag geringer. Die Bioprodukte seien also nicht zu teuer, sondern die anderen zu billig, so Beer.

Großer Aufwand – noch nicht genug Einnahmen

Gemüsebauer Elmar Alt stimmt seinem Berufskollegen voll zu. Der 32-Jährige verkauft seit März hier auf dem Donaumarkt Biogemüse von seinem Betrieb aus Barbing. Von Woche zu Woche würden mehr Kunden kommen, sagt er. Doch derzeit seien es noch zu wenige, erklärt der Betriebsleiter vom Biohof Deinhart, der sich für den Markt einen Verkaufsstand angeschafft hat. Zudem fehlt er den ganzen Tag lang als Arbeitskraft am Betrieb.

Die Markttage seien lang. Schon morgens um 5 Uhr steht er auf, erntet Gemüse, wäscht, sortiert und verpackt es in Kisten. Um kurz nach zwölf Uhr baut er am Markt auf. Der geht regulär bis 19.30 Uhr. Feierabend ist dann aber noch nicht in Sicht. Alt muss zu Hause alle Kisten verräumen und reinigen. Großer Aufwand, der momentan aber noch nicht genug Einnahmen bringt. Und das, obwohl die Bauern selbst auch mit erhöhten Kosten kämpfen, die sie eigentlich an die Verbraucher weitergeben müssten, damit sich ihre Arbeit lohnt.