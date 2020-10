Erntebilanz der bayerischen Bauern fällt durchwachsen aus

Starke Einbrüche gab es in Bayern in diesem Jahr bei der Kirschernte. Sie lag weit unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. In einzelnen Regionen – wie der Fränkischen Schweiz in Oberfranken – mussten Kirschbauern zum Teil Ernteausfälle bis zu 100 Prozent hinnehmen.

15 Prozent mehr Kartoffeln

Deutlich besser fällt aber heuer die bayerische Kartoffelernte aus. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth berichtet, liegt die Kartoffelernte heuer um 15 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. 1,9 Millionen Tonnen Kartoffeln können in Bayern geerntet werden. Das heißt auf jeden Bewohner, jede Bewohnerin, im Freistaat kommen rund 145 Kilo heimische Kartoffeln.

Bayern ist beim Kartoffelanbau nach Niedersachsen das zweitwichtigste Anbauland in Deutschland.

Plus von 6,8 Prozent beim Weizen

Die Auswertung des Statistischen Landesamtes ergab außerdem, dass die Getreidebauern in Bayern in diesem Jahr mit 6,6 Millionen Tonnen Getreide eine durchschnittliche Ernte einfahren konnten. Beim Weizen gab es aber ein Plus von 6,8 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren.