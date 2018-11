Ernteausfälle wegen Dürre: Bauern können jetzt Gelder beantragen

Der Bund hat für dieses Programm 170 Millionen Euro bereitgestellt, zehn Millionen fließen an Bauern in Bayern; der Freistaat schieße noch einmal Mittel in gleicher Höhe zu, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Anträge für Ernteausfälle sind im Internet zu finden

Bis zum 19. Dezember ist die Antragsstellung möglich. Die Unterlagen sind im Internet auf der Seite des Ministeriums zu finden, die Anträge nehmen die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten entgegen.

Betriebe müssen hohe Ernteausfälle nachweisen

Im Landwirtschaftsministerium weist man darauf hin, dass die die Mittel aus dem Bund-Länder-Programm - im Gegensatz zur Dürre-Soforthilfe des Freistaats - an strenge Kriterien gebunden sind. Der Dürreschaden könne zwar bis zur Hälfte ausgeglichen werden; die Hilfe werde aber nur gewährt, wenn der Ertrag auf Acker und Grünland in diesem Jahr um mehr als 30 Prozent geringer ausgefallen ist als in den vergangenen drei Jahren. Außerdem müssen die betroffenen Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sein. Auch Tierhalter können Hilfe beantragen, wenn sie wegen der Dürre Tierfutter zukaufen mussten.

Bauernverband: Auflagen für Dürre-Soforthilfe zu streng

Im Oktober hatten der Bund und 14 teilnehmende Länder die Vereinbarung zu Dürre-Nothilfen für Bauern mit besonderen Finanznöten unterzeichnet, nachdem Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nach wochenlanger Trockenheit die Ernteschäden als Ereignis von "nationalem Ausmaß" eingestuft hatte. Kritik an dem Verfahren gab es vom Bauernverband. Es überfordere die Landwirte und dauere zu lange. Auch würden die strengen Kriterien viele Betriebe von den Hilfen ausschließen.