Erntearbeit entfacht Flächenbrand im Landkreis Amberg-Sulzbach

Erntearbeiten auf staubtrockenen Feldern können gefährlich sein. Nicht selten entzündet sich eine Erntemaschine und setzt dann das ganze Areal in Brand. Im Landkreis Amberg-Sulzbach ist das in den vergangenen Wochen mehrfach passiert. Der letzte größere Vorfall: am Mittwochnachmittag in der Gemeinde Edelsfeld.

Fläche von 25 Fußballfeldern abgebrannt

Dort sind etwa 18 Hektar noch nicht geerntete Ackerflächen und Waldflächen abgebrannt. Das entspricht etwas mehr als 25 Fußballfeldern. Wie die Kreisbrandinspektion Amberg-Sulzbach mitteilte, hatte ein Landwirt gerade mit der Ernte seines Feldes begonnen, als sich vermutlich Feuer im Mähdrescher entwickelte.

Löscharbeiten zogen sich über vier Stunden

Sich selbst und den Mähdrescher konnte der Landwirt noch in Sicherheit bringen. Dann begann der Kampf gegen das Feuer: vier Stunden lang. 22 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit rund 130 Feuerwehrkräften waren im Einsatz. Auch Landwirte halfen bei den Löscharbeiten mit - zum Beispiel durch das Befüllen eines Betonmischers mit Wasser.