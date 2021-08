Ernte in Niederbayern: Landwirte hoffen auf Trockenheit

Wenn Lehrer in die Sommerferien starten und Angestellte in den Jahresurlaub gehen, haben Landwirte ihre stressigste Zeit: Die Ernte muss eingefahren werden. Dazu braucht es trockene Felder. Deshalb wird gerade rund um die Uhr gearbeitet, mit bangen Blicken zum Himmel.

Hoffen auf fünf regenfreie Tage

Die Weizenernte ist momentan in vollem Gange, bestätigt Bernhard Prückl dem BR. Er ist Landwirt in Niederbayern und Fachberater im Kreis Dingolfing-Landau. Fünf Tage lang bräuchten die Ackerbauern nun Trockenheit, dann wäre die Ernte eingefahren, sagt er. Immerhin seien sie in diesem Jahr wegen des feuchten Wetters schon zwei bis drei Wochen in Verzug, so Prückl. Deshalb würden Landwirte wie er derzeit täglich mehrmals auf ihre zwei bis drei Wetter-Apps blicken und für trockenes Wetter beten. Bis zum Wochenende sieht es laut Wetterbericht gut aus, dann könnten aber schon wieder die nächsten Gewitter kommen.

Zu viel Nässe in diesem Jahr

Der Regen und die Gewitter der vergangenen Wochen und Monate waren "zu viel des Guten", erzählt der Landwirt. "Gott sei dank hat es uns - anders als einige Kollegen aus dem Passauer Raum zum Beispiel - mit Hagel verschont. Aber für den Ackerbau war es dieses Jahr überall einfach zu viel", sagt Prückl. "Wir bräuchten jetzt mal eine Zeit lang richtig beständiges, trockenes, heißes Wetter." Denn zum Stroh einarbeiten, was der Ernte folgt, seien die Böden auch jetzt noch zu feucht.

Bauernverband erwartet durchschnittliche Ernte

Die Mähdrescher sind also in ganz Niederbayern unterwegs und weil für diese Woche und den Rest der Erntezeit überwiegend trockenes Wetter vorausgesagt wird, fällt die Prognose nicht ganz so schlecht aus. Stefanie Härtel vom Bayerischen Bauernverband rechnet mit einer immer noch knapp durchschnittlichen Ernte für das Jahr 2021.