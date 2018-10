vor 39 Minuten

Ernte des ersten Ingwers aus Franken

Ingwer wächst normalerweise im warmen Klima von Indien oder Südamerika. Doch auch in Franken kann man die beliebte exotische Knolle anbauen. In der Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Bamberg ist er nun zum ersten Mal geerntet worden.