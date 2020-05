Erneutes Handgemenge zwischen Jugendlichen in Nürnberg

Erneut haben sich in Nürnberg am Mittwochabend trotz Kontaktverbotes etliche Jugendliche getroffen. Nach eigenen Angaben wurde die Polizei zu einer Ansammlung im Rosenaupark gerufen. Bereits vor wenigen Tagen war es zu einer Schlägerei unter Jugendlichen am Nürnberger Hauptbahnhof gekommen.

Anwohner verständigen die Polizei

Eine Anwohnerin meldete der Polizei, dass mehrere Mädchen aufeinander losgegangen seien. Die Augenzeugin sprach von etwa 20 Jugendlichen, die beim Eintreffen der Polizei in unterschiedliche Richtungen davonliefen. Die Beamten trafen noch acht Personen an und stellten fest, dass offenbar eine 17-Jährige im Streit auf eine 14-Jährigen eingeschlagen hatte.

Anzeige wegen Körperverletzung

Beide Mädchen wurden mit auf die Wache genommen und gegen die 17-Jährige Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.