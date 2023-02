Erneuter Wintereinbruch in Teilen Bayerns sorgt für Unfälle

Der Winter ist ein weiteres Mal zurück: In mehreren Teilen Bayerns ist am Wochenende noch einmal Schnee gefallen. Verschneite und glatte Straßen haben im Freistaat für mehrere Unfälle gesorgt - unter anderem kam es zu fünf Verkehrsunfällen auf den Autobahnen A9, A93 und A72 rund um Hof in Oberfranken - in einem Fall wurde ein Mann schwer verletzt.

Auto kollidiert mit Verkehrsschild - Fahrer schwer verletzt

Den Sachschaden der insgesamt fünf Unfälle auf den Autobahnen in Oberfranken schätzen die Beamten auf insgesamt 85.000 Euro. Unfallursache sei in allen Fällen die nicht angepasste Geschwindigkeit an die Straßen- und Wetterverhältnisse.

Bei einem der Unfälle nahe Hof wurde ein Mann schwer verletzt. Er war auf der A93 unterwegs, wo er mit seinem Auto ins Rutschen geriet und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Anschließend überschlug sich der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug und kam auf einem Beschleunigungsstreifen zum Stehen.

Aquaplaning und Schnee auf der A9

Neben einem Unfall nach Aquaplaning auf der A9, bei dem sich zwei Autos touchierten, prallte eine Pkw-Fahrerin auf derselben Autobahn auf schneebedeckter Fahrbahn gegen eine Betongleitwand. Entgegengesetzt zur Fahrtrichtung kam indes eine 55-jährige Autofahrerin zum Stehen, nachdem sie bei Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte.

Um Mitternacht prallte schließlich ein 38-Jähriger mit seinem Auto bei schneebedeckter Fahrbahn auf der A72 frontal gegen die Mittelschutzplanken.

Unfälle in Oberfranken auch in den Stadtgebieten

Nicht nur auf den Autobahnen in Oberfranken, auch in den Stadtgebieten kam es zu mehreren wetterbedingten Verkehrsunfällen. In Hallstadt im Landkreis Bamberg überschlug sich ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

An einer abschüssigen Fahrbahn bei Köditz im Landkreis Hof ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Autos. Auf der glatter Fahrbahn touchierte ein Taxi zunächst einen entgegenkommenden Pkw. Anschließend rutschten weitere drei Autos, die an der Steigung hängengeblieben waren, in die Unfallstelle.

Unfall in Mittelfranken mit drei Verletzten

Drei Menschen wurden bereits am Samstagnachmittag verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein Autofahrer habe bei Lehrberg im Landkreis Ansbach auf einer schneeglatten Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 22-jährige Unfallverursacher und seine 23 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 19 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde ebenfalls verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei Verletzten nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

Bis Montag weiterer Schneefall in den Alpen

In Bayern schneite es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem in den Alpen am Samstagvormittag. In Irschenberg unweit des Tegernsees etwa seien 17 Zentimeter Neuschnee gefallen. Bis zum Montag soll es in den Alpen ohne längere Unterbrechungen leichten Schneefall geben. Dann könnten laut DWD nochmals zwischen zehn und 20, stellenweise auch 30 Zentimeter Neuschnee dazukommen.

Die Intensität des Schneefalls werde aber im Laufe des Sonntags abnehmen. In den Mittelgebirgen fällt die Schneemenge vergleichsweise gering aus. So seien in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) im Fichtelgebirge bis Samstagmittag rund fünf Zentimeter Neuschnee gefallen.

In tieferen Lagen erhält der Schnee kaum Einzug: Oberhalb von 400 bis 600 Metern könne es bis zum Samstagabend lediglich zu Schneeschauern kommen. In Gebieten über 600 Meter könne es daher bereits tagsüber glatt werden. In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen sei auch in tieferen Lagen mit Forst und Glätte zu rechnen.

Mit Informationen von dpa