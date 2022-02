Erneuter Tankstellen-Überfall in München: Serientäter am Werk?

Am Samstag ist erneut eine Tankstelle in München überfallen und ausgeraubt worden. Gegen Mitternacht habe ein maskierter Mann in einer Tankstelle in der Hochstraße mehrere hundert Euro sowie Zigaretten erpresst. Er zeigte dabei auf seinen Hosenbund, aus dem ein Revolver hervorragte. Ob es sich dabei um eine echte Schusswaffe oder eine Attrappe handelt, ist unklar.

Täter verschwindet mit der Beute

Der Tankstellenmitarbeiter übergab eine Papiertüte mit der Beute, woraufhin der Täter wieder verschwand. Anschließend rief der Angestellte die Polizei, die noch in der Nacht mit mehr als zehn Streifen nach dem Unbekannten fahndete. Die Suche verlief jedoch erfolglos.

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit - Serientäter vermutet

Das Vorgehen erinnert stark an ähnliche Überfälle auf Münchner Tankstellen in jüngster Zeit, die Polizei schließt deshalb einen Serientäter nicht aus. Sowohl die Täterbeschreibung als auch das Vorgehen, beispielsweise die Art und Weise, den Revolver am Hosenbund zu zeigen, deuteten auf eine Serientat hin, teilte ein Sprecher der Münchner Polizei mit.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und ruft mögliche Zeugen auf, sich beim Münchner Polizeipräsidium zu melden - unter der Telefonnummer 089-29100. Der Täter soll Mitte 20 sein und 1,85 Meter groß, er spricht deutsch mit ausländischem Akzent. Getragen habe er eine Sturmhaube, eine rote Jogginghose und einen weißen Norwegerpullover mit schwarzen Rauten.