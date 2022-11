Erneuter Stromausfall im Bezirkskrankenhaus Werneck

Am Montagabend wurde es in Werneck erneut dunkel: Im dortigen Bezirkskrankenhaus ist zum zweiten Mal der Strom ausgefallen. Diesmal rückte die vorsorglich alarmierte Polizei aber nicht mit einem Großaufgebot aus. Es habe keine Gefahr für die Bewohner der Gemeinde oder die Patienten des Krankenhauses bestanden, bestätigt das Polizeipräsidium Unterfranken im Gespräch mit BR24.

Ursache wohl wieder Kurzschluss durch kaputtes Erdkabel

Die Ursache war laut eines Pressesprechers des Bezirks Unterfranken die gleiche wie schon beim Stromausfall am Sonntag: Ein von einem defekten Erdkabel verursachter Kurzschluss. Das hatte am Wochenende dafür gesorgt, dass es auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses für etwa sieben Stunden keinen Strom gab.

Die Klinikleitung befinde sich derzeit in Gesprächen zu dem Vorfall. Im Laufe des Tages wird der zuständige Baureferent vor Ort erwartet, um zu sehen, wie die Stromversorgung zunächst sichergestellt werden kann. Es werde "fieberhaft" daran gearbeitet, so der Bezirkssprecher.

Auch Teile der Gemeinde Werneck kurzzeitig ohne Strom

Der Stromausfall hatte auch Auswirkungen auf Netz der Gemeinde Werneck. Gegen 18.30 Uhr waren mehrere Teile von Werneck plötzlich ohne Strom, meldet die Energie-Genossenschaft ÜZ Mainfranken in Lülsfeld, die für das Stromnetz der Gemeinde zuständig ist. Nach drei Minuten konnte das Netz wieder zugeschaltet und das ÜZ-Stromnetz wieder komplett versorgt werden, heißt es in einer Mitteilung der ÜZ Mainfranken. Im weiteren Verlauf wurde das Stromnetz in Werneck vorübergehend umgeschaltet, um weitere Stromausfälle möglichst zu verhindern.

Stromnetz der Bezirksklinik "überarbeitungsbedürftig"

Das Bezirksklinikum betreibt ein eigenes 20.000 Volt-Netz. Dass das Stromnetz der Bezirkskliniken "überarbeitungsbedürftig" ist, so ein Rathausmitarbeiter gegenüber BR24, sei bekannt. Laut einer Mitteilung des Bezirks Unterfranken entspreche das autarke Netz nicht mehr den aktuellen Voraussetzungen und müsse neu strukturiert werden. Derzeit befänden sich die so genannte Niederspannungshauptverteilung beziehungsweise die Gebäudehauptverteilung zusammen mit der allgemeinen Stromversorgung und der Sicherheitsstromversorgung in einem Raum. Nach der aktuellen Rechtslage müssten diese Versorgungsmodule räumlich getrennt werden.

Erneuerung des Stromnetzes kostet mehrere Millionen

Für die mit der Neustrukturierung des Stromnetzes verbundenen Arbeiten, die in sechs oder eventuell auch sieben Abschnitten durchgeführt würden, seien insgesamt etwa 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Nach Angaben des Bezirkssprechers sollen die Bereiche Forensik und Orthopädie in den Planungen vorgezogen werden. Ab 2023 soll es losgehen.