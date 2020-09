Erneuter Streik bei der Post: auch Ostbayern wieder betroffen

Kurz vor den nächsten Tarifverhandlungen bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi ein weiteres Mal zu Streiks aufgerufen. Sie laufen seit den Morgenstunden an verschiedenen bayerischen Orten und betreffen auch Niederbayern und die Oberpfalz. Verdi-Sprecher David Merck erwartet "massive Einschränkungen bei Briefzustellungen".

Briefe und Pakete könnten später kommen

Postkunden müssten laut Gewerkschaft damit rechnen, dass Briefe ein bis zwei Werktage später eingehen könnten. Auch bei Paketen könnte es durch den Streik zu Verzögerung kommen. "Da hat sich letzte Woche gezeigt, dass die Bugwelle sogar noch etwas größer ist", sagt Merck.

Streik in den Briefzentren Straubing und Regensburg

Betroffen von dem heutigen Streik sind nach Angaben des Sprechers insgesamt 34 Betriebseinheiten in ganz Bayern, darunter Zustellstützpunkte, Paketbasen und Verteilzentren. In Niederbayern und der Oberpfalz sind die Briefzentren in Straubing und Regensburg betroffen.

Gewerkschaft akzeptiert 1,5 Prozent nicht

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 5,5 Prozent. Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 1,5 Prozent. "Dem Unternehmen geht es hervorragend, da werden 1,5 Prozent nie akzeptabel sein", sagt David Merck. Außerdem fordert Verdi bessere Aufstiegschancen für die Postmitarbeiter sowie mehr Urlaub und die Belohnung für Betriebstreue. Er erwartet, dass sich weit über 1.000 Post-Beschäftigte in ganz Bayern dem Warnstreik anschließen.

Verdi will Streiks fortsetzen

Die nächste Verhandlungsrunde steht nach Verdi-Angaben am 21. und 22. September an. Auch am morgigen Samstag soll es wieder Streiks geben. Wo genau, dazu wollte der Sprecher keine Angaben machen.