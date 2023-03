Erneuter Streik am Flughafen München - Kundgebung in Rosenheim

Auch am morgigen Donnerstag stehen in Bayern mehrere Warnstreiks an. Am stärksten davon betroffen dürften Reisende in München sein, denn der Flughafen in der Landeshauptstadt wird erneut bestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM) aufgerufen, sechs Stunden lang die Arbeit niederzulegen.

Im Verdi-Bezirk Rosenheim sind Mitarbeiter von Kitas, kulturellen Einrichtungen, Teilen der Stadtverwaltung und auch der Müllabfuhr zum Streik aufgerufen und in Würzburg wird das Müllheizkraftwerk bestreikt.

Hohe Streikbeteiligung erwartet

Normalerweise gibt es für die Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen etwa 40 Kontrollstellen in den beiden Terminals. Besetzt sind alle mit Mitarbeitenden der Sicherheitsgesellschaft München, die im Auftrag der Regierung von Oberbayern tätig ist. Diese erwartet erneut eine hohe Streikbeteiligung: Sie geht davon aus, dass während des Streiks zwischen 8 und 14 Uhr nur einzelne Kontrollstellen besetzt werden können. Dabei sind in diesem Zeitraum rund 150 Starts geplant.

Nur 85 Starts und damit entsprechend wenige Passagiere waren es während des fünfstündigen Streiks vor zwei Wochen. Aber die Auswirkungen der Arbeitsniederlegungen waren auch damals deutlich spür- und sichtbar: Gerade einmal drei Kontrollstellen waren besetzt, weil nach Gewerkschaftsangaben rund 200 SGM-Mitarbeitende beim Streik mitgemacht haben. Selbst, als alle Schleusen wieder geöffnet waren, reichten die Warteschlangen der Passagiere zeitweise noch bis ins Freie. Auch diesmal heißt es, dass nach Streik-Ende noch länger mit Beeinträchtigungen zu rechnen sei.

Wartezeiten und Flugverschiebungen

Passagiere müssten sich den ganzen Tag auf längere Wartezeiten und Flugverschiebungen einstellen, sagt die Regierung von Oberbayern. Passagiere sollten sich auf jeden Fall vor der Fahrt zum Flughafen bei ihrer Airline erkundigen, ob der jeweilige Flug auch planmäßig stattfindet. Der eine oder andere Flug sei schon "nach hinten verlegt" worden, sagte ein Sprecher der Flughafen München GmbH. Annullierungen gebe es bisher nur vereinzelt.

Die Lufthansa, die zahlenmäßig die meisten Flüge am Flughafen München abwinkelt, informiert nach eigenen Angaben die vom Streik betroffenen Fluggäste. Man biete ihnen nach Möglichkeit alternative Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn an, sagte eine Sprecherin auf BR-Anfrage. Was den Freitag betrifft, so geht Lufthansa davon aus, dass der Flugbetrieb dann wieder "weitestgehend normal" sei.

Verdi-Bezirk Rosenheim: Streiks bei Kitas und Müllabfuhr

Gestreikt wird am Donnerstag auch im Verdi-Bezirk Rosenheim, der sechs Landkreise in Südostoberbayern umfasst. Streikende Mitarbeiter sind aufgerufen, mit Bussen nach Rosenheim zu kommen. Dort finden am Vormittag zwei Demonstrationszüge und ab 11 Uhr eine Kundgebung in der Innenstadt statt. Aufgerufen sind Beschäftigte in den Landkreisen Altötting, Mühldorf, Traunstein, Berchtesgadener Land, Rosenheim und Miesbach.

"Den Arbeitgebern muss klar sein, welche Folgen es hat, wenn es in den Verhandlungen von 27. bis 29. März keine Einigung gibt", betont verdi-Bezirksgeschäftsführer Robert Metzger. Die Stadt Rosenheim teilte vorab mit, dass am Donnerstag mit diversen Einschränkungen in Rosenheim zu rechnen sei, etwa in den städtischen Kitas, kulturellen Einrichtungen und in Teilen der Stadtverwaltung. Auch Beschäftigte der Müllabfuhr werden sich wohl beteiligen, erwartet die Stadt.

Mainfranken: Streik nur bei Würzburger Müllheizkraftwerk

In Mainfranken dürften Streiks im Öffentlichen Dienst morgen weitgehend ausbleiben. In der Verdi-Region Schweinfurt sind laut Bezirksgeschäftsführerin Marietta Eder keine Streiks im Öffentlichen Dienst geplant, in der Region Würzburg-Aschaffenburg ist lediglich ein Streikaufruf für das Würzburger Müllheizkraftwerk ergangen, wie der Verdi-Bezirk auf BR-Anfrage mitteilte.