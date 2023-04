Erneuter Schiffsunfall in Donauschleuse gerade noch verhindert

In der Donauschleuse Kachlet bei Passau ist am Freitag beinhe ein Gütermotorschiff gekentert. Aufmerksame Wasserschutzpolizisten konnten den Unfall offenbar in letzter Sekunde verhindern, gegen den Kapitän wird jetzt ermittelt, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.

Kapitän stand nicht am Ruder

Der Frachter sei flussabwärts in Richtung Österreich unterwegs gewesen und passierte die Schleuse Kachlet bei Passau, berichtet die Polizei. Während des Schleusenvorgangs habe der Kapitän sein Steuerhaus verlassen und das Ruder unbeaufsichtigt gelassen. Während das Schiff in der Schleuse abgesenkt wurde, verkeilte sich offenbar eine Leine. Dadurch drohte das Schiff in Schräglage zu geraten und zu kentern, wie es weiter hieß.

Nur weil zufällig Wasserschutzpolizisten und ein Schleusenwärter vor Ort waren, habe ein Unfall verhindert werden können. Die Männer hätten die Gefahr erkannt, der Schleusenvorgang wurde rechtzeitig gestoppt. Den 36-jährigen rumänischen Schiffsführer erwartet nun eine Anzeige.

Zum Artikel: Frachter aus der Schleuse Geisling geborgen

Mitte März war in der Schleuse Geisling, knapp 100 Kilometer donauaufwärts, ein mit Eisenerz beladener Frachter gesunken. Es hatte danach mehr als zwei Wochen gedauert, das havarierte Schiff zu bergen.

Betrunkener Kapitän rammt Ufer

Schon Anfang dieser Woche hatte der Kapitän eines ebenfalls unter rumänischer Flagge fahrenden Güterschiffs in Niederbayern einen Unfall verursacht. Der alkoholisierte Schiffsführer hatte sein 80 Meter langes Güterschiff im Main-Donau-Kanal bei Riedenburg zweimal gegen das Ufer gesetzt. Ein Alkotest bei dem Mann ergab später 2,3 Promille.