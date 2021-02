Erneuter Protestaufruf bei Schaeffler in Eltmann

Seit September steht im Raum, dass Schaeffler sein Werk in Eltmann schließen möchte. Der Betriebsrat reagierte darauf mit Entsetzen. Betroffen sind von dieser Entscheidung rund 450 Mitarbeiter. Nun haben die IG Metall und der Betriebsrat die Mitarbeiter erneut zu einer Protestaktion am Schaeffler Standort in Eltmann aufgerufen. Die Verhandlungen zur geplanten Werkschließung sollen nämlich am Donnerstag fortgesetzt werden. Das teilte die IG Metall Schweinfurt mit.

Verhandlungen Anfang Februar abgebrochen

Bereits am 5. Februar 2021 wurden Gespräche zwischen IG Metall, Betriebsrat und der Unternehmensleitung ergebnislos abgebrochen. Dabei ging es um die Erhaltung der Standorte Eltmann und Wuppertal und auch um Arbeitsplatzverlagerungen.

Schaeffler-Standortleiter in Eltmann ist zuversichtlich

Laut den Betriebsräten hält der Konzern bisher an der geplanten Standortschließung von Eltmann fest. Einem Teil der rund 450 Mitarbeiter sollen laut IG Metall Arbeitsplatzangebote in Schweinfurt gemacht werden. Ulrich Schöpplein, der Betriebsratsvorsitzende des Schaeffler Standorts Eltmann, erklärt, dass er nicht verstehen kann, warum ein wirtschaftlich profitabler Standort wie Eltmann geschlossen werden soll. Er sei aber zuversichtlich. "Die Zahlen sprechen für uns.", sagte Schöpplein. Schaeffler dagegen begründete das Vorhaben damit, dass es durch die Coronakrise Absatzrückgänge gibt. Das Unternehmen habe sich vorgenommen, jährlich bis zu 300 Millionen Euro einzusparen.