Erneuter Flugzeugabsturz am Flugplatz Weiden/Latsch

Es ist bereits der zweite Flugzeugabsturz innerhalb von zwei Wochen in Weiden/Latsch. Wie die Polizeiinspektion Weiden mitteilte, kam es am Montagabend gegen 19 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Problem, nachdem der 52-jährige Pilot das Landemanöver eingeleitet hatte. Die Maschine schlug bereits kurz vor der Landebahn auf und überschlug sich.

Piloten konnten sich selbst aus dem Flugzeug befreien

Der Pilot und sein 60-jähriger Co-Pilot konnten sich selbstständig aus dem Flugzeug befreien und bekamen Erste Hilfe durch die nahegelegene Luftrettung, heißt es weiter. Die beiden wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Weiden gebracht.

Unfallursache unklar, Luftfahrtbundesamt hilft

Die Absicherung der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren aus Frauenricht, Neunkirchen und Weiden sowie durch das THW Weiden übernommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Kripo Weiden geführt und dauern noch an. Hierzu werden Fachkräfte, unter anderem vom Luftfahrtbundesamt, herangezogen.

Besteht ein Zusammenhang zum Unfall letzte Woche?

Der Sachschaden dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen. Bereits vergangene Woche war am Flugplatz Weiden/Latsch ein Kleinflugzeug während des Landeanflugs verunglückt, der Pilot starb. Dass gleich zwei Unfälle in kürzester Zeit aufeinander folgten sei reiner Zufall, so ein Polizeisprecher. Es bestehe keinerlei Zusammenhang zwischen den Unfällen, auch waren die Wetterverhältnisse nicht die gleichen.