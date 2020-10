Erneuter Fliegerbombenfund in Hofer Neubaugebiet

Bei Rodungsarbeiten in einem Neubaugebiet in Hof ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ob Anwohner ihre Häuser verlassen müssen und in welchem Radius das Gebiet geräumt werden muss, steht derzeit noch nicht fest, teilt die Stadt in einem Schreiben mit.

Bauarbeiter finden Fliegerbombe in Hof

Bauarbeiter fanden den Blindgänger im Neubaugebiet Rosenbühl, an das auch eine Schule angrenzt. Die Polizei, der Katastrophenschutz und der Kampfmittelräumdienst befinden sich nach aktuellem Stand vor Ort. Die Einsatzkräfte müssen nun unter anderem feststellen, um welchen Typ Fliegerbombe es sich handelt und in welchem Zustand sich der Blindgänger befindet.

Zweiter Blindgänger-Fund im Neubaugebiet Rosenbühl

Bereits Ende Juni dieses Jahres musste im Hofer Neubaugebiet Rosenbühl eine 45 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft werden. Etwa 60 Bewohner mussten deshalb evakuiert werden. Ein Sprengkommando aus Nürnberg hatte den Zünder entfernt und die Bombe geborgen.

Das Neubaugebiet Rosenbühl liegt in der damaligen Einflugschneise der alliierten Bomberpiloten des Zweiten Weltkriegs, heißt es in dem Schreiben der Stadt Hof weiter.