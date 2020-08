Erneuter Fall: Stute schwer misshandelt

Ein unbekannter Täter hat in Grafenau eine Stute schwer verletzt. Das Pferd sei durch einen rund zehn Zentimeter tiefen Schnitt im Genitalbereich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Pferd stand in der Nacht zum Samstag auf der Weide eines Reiterhofs in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau), als sich die Tat ereignete.

Ermittlungen noch ganz am Anfang

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen. Noch stehe man aber ganz am Anfang, so ein Sprecher der Polizei. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es momentan nicht.

"Es ist natürlich eine Sauerei, wenn man ein Tier so quält. Das geht gar nicht. Das sind schon Fälle, die man gerne klären würde, damit der Täter seine gerechte Strafe kriegt." PHK Thomas Brennberger, stellv. Dienststellenleiter

Gibt es einen Serientäter?

Jetzt soll im Zuge der Ermittlungen unter anderen geprüft werden, ob es Zusammenhänge mit mehreren Fällen von Pferdequälerei in Niederbayern und der Oberpfalz gibt.

In den Landkreisen Cham, Regen, Straubing-Bogen und Deggendorf waren zuletzt mehrere Tiere teilweise auf ähnliche Art und Weise verletzt worden. Anfang Juli hatte ein Unbekannter eine Stute im Landkreis Amberg-Sulzbach so schwer im Genitalbereich verletzt, dass das Tier eingeschläfert werden musste.

Wer in der Nacht vom Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Grafenau unter 08552-96060 zu wenden.