Erneuter Brand eines Pferdestalls bei Bärnau

Bei Bärnau (Lkr. Tirschenreuth) ist es am Montagabend erneut zu einem Brand eines Pferdestalls gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Kälte bereitete Feuerwehr Probleme

Ein Werkstattgebäude sowie ein kleineres Nebengebäude in Mühllohe brannten komplett nieder. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Werkstatt bereits komplett in Flammen. Das Gebäude mit Reiterstüberl, Werkstatt und Lagerraum war nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr versuchte daher, ein Übergreifen der Flammen auf ein anderes Gebäude zu verhindern. Probleme machte ihr hierbei die Kälte.

Drei Leichtverletzte, Pferde unversehrt

Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Drei Personen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die Pferde blieben unversehrt. Sie wurden, als Bewohner das Feuer bemerkten, auf eine angrenzende Wiese gebracht.

Zweiter Pferdestallbrand binnen einer Woche

Hinweis auf Brandstiftung gibt es laut Polizei aber nicht. Schon am Mittwoch (10. Februar) hatte in Bärnau ein Pferdestall auf einem anderen Anwesen gebrannt.