22.06.2021, 14:18 Uhr

Erneuter Bombenfund in Nürnberg-Lichtenreuth

In der Nürnberger Südstadt ist am Dienstagmittag eine Fliegerbombe gefunden worden, zuletzt keine Seltenheit im Stadtteil Lichtenreuth. Eine Kleingartensiedlung in Hasenbuck muss für die Entschärfung evakuiert werden.