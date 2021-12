Erneuter Bankeinbruch in Niederbayern

In Niederbayern hat es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut einen Einbruch in eine Bankfiliale gegeben - dieses Mal in Falkenberg im Landkreis Rottal-Inn. Laut Polizei sollen sich die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zum Gebäude verschafft haben.

Täter flohen ohne Beute

Bevor sie sich aber an die Beute heranmachen konnten, scheiterten die Täter jedoch vermutlich an einer Sicherheitsschleuse und verließen die Filiale wieder. Die Kriminalpolizei Passau bittet die Bevölkerung nun um Hinweise. Es wird nach verdächtigen Personen, Geräuschen und/oder Fahrzeugen im Zeitraum des 29.12. ab 17.30 Uhr bis 30.12., 7.00 Uhr, im Bereich Schulberg in Falkenberg gefragt.

Reihe von Bankeinbrüchen wird immer länger

In den vergangenen Wochen hatte es in Niederbayern mehrere Einbrüche in Bankfilialen gegeben. Der erste Einbruch der Serie ereignete sich vermutlich am 26.11. in Kröning im Landkreis Landshut. Auch hier sollen sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einer Bankfiliale verschafft haben. Dabei konnten sie mehrere Zehntausend Euro erbeuten.

Weitere Fälle ereigneten sich am 2.12. in Roßbach im Landkreis Rottal-Inn und am 5.12. in Abensberg im Landkreis Kelheim. Auch hier haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu Bankfilialen verschafft. In Abensberg verließen sie die Bank ohne Beute, da sie wahrscheinlich durch einen Alarm gestört wurden.

Zwei Einbrüche in dieser Woche

Weitere Einbrüche in Bankfilialen ereigneten sich am 12.12. in Ruderting im Landkreis Passau sowie am 27.12. in Hohenthann im Landkreis Landshut. In Ruderting verschafften sich die unbekannten Täter ebenfalls über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Bankfiliale und gelangten dann über einen Büroraum in den Schalterraum. An einer weiteren Tür, hinter der sich der Tresor zum Geldausgabeautomaten befand, scheiterten sie und verließen die Bank ohne Beute.

Ob die Täter jeweils dieselben sind, ist laut Polizei nicht klar. Dies werde jedoch geprüft. Auch die Kripo Landshut und die Kripo Passau bitten in allen Fällen weiterhin um Zeugenhinweise.