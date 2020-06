26.06.2020, 16:28 Uhr

Erneuter Anstieg der Kirchenaustritte in ostbayerischen Diözesen

Der Negativ-Trend setzt sich auch in den ostbayerischen Diözesen fort: In allen vier Bistümern sind die Kirchenaustritte im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Am glimpflichsten von allen ist die Diözese Passau davongekommen.