29.11.2019, 11:57 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Erneute Vollsperrung der A3 bei Regensburg

Zum vierten Mal in diesem Jahr wird die A3 bei Regensburg am Wochenende in beide Richtungen gesperrt. Grund ist der sechsspurige Ausbau. Autofahrer, die von Hof oder Nürnberg in Richtung Passau unterwegs sind, sollen den Bereich umfahren.