Erneute Verhandlung im Mordfall "Bayreuther Innstraße"

Der Bundesgerichtshof entschied vor einem Jahr: Das Landgericht Bayreuth hat das Urteil im Mordfall Bayreuther Innstraße nicht ausreichend begründet. Es sei nicht wirklich geklärt, ob das Opfer, ein 88-jähriger Rentner, tatsächlich deshalb die Treppe seines Hauses herabgestürzt sei, weil es von Firat T. geschlagen wurde.

Urteil für Komplizen rechtskräftig

Am Landgerichts Bayreuth wird deshalb ab Donnerstag (16.07.20) vor der zweiten großen Strafkammer erneut über den Fall verhandelt. Neun Zeugen und vier Sachverständige der forensischen Psychiatrie und Rechtsmedizin sind geladen. Ein Urteil könnte Mitte September fallen. Das Urteil für den damaligen Komplizen von Firat T. ist indes rechtskräftig. Er wurde wegen Diebstahls und unterlassener Hilfeleistung zu fünf Jahren und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Trickbetrüger überfallen Rentner in Bayreuther Innstraße

Zum Hintergrund des Falles: Die beiden Angeklagten kommen aus der Nähe von Augsburg. Sie haben laut Gericht Trickdiebstähle im ganzen Bundesgebiet durchgeführt. Am 12. April 2017 waren sie nach Bayreuth gefahren, um einen 88-jährigen Rentner in seinem Haus in der Innstraße auszurauben. Dabei schlug Firat T. dem Rentner mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf den Kopf und das Jochbein. Der Senior stürzte eine Steintreppe hinunter und erlag später seinen schweren Verletzungen.

Täter rauben Mann aus – Rentner stirbt im Krankenhaus

Dass er durch die massive Gewalteinwirkung sterben würde, habe der damals 36-Jährige billigend in Kauf genommen, hieß es damals in der Urteilsbegründung des Landgerichts Bayreuth. Beide Männer flüchteten nach der Tat mit Schmuck und Bargeld im Wert von 2.500 Euro. Erst im baden-württembergischen Crailsheim setzte Firat T. einen anonymen Notruf ab, den die Polizei kurz darauf veröffentlicht hat. Der Rentner wurde mit schwersten Verletzungen in seinem Haus gefunden. Zwei Tage später starb der 88-Jährige an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus.

Wohnungsdurchsuchungen führen Polizei zu Tätern

Die Polizei ging damals schnell von einem Gewaltverbrechen aus. In der "Soko Inn" suchten 30 Polizisten nach Spuren. Sie führten mehrere hundert Vernehmungen in ganz Deutschland und durchsuchten mehrere Wohnungen. Den Durchbruch brachte schließlich eine DNA-Spur von einem der Männer, die Ermittler am Tatort gefunden hatten. Daraufhin wurden beide Männer festgenommen. Sie waren der Polizei bekannt, denn schon vor dem Raubmord in Bayreuth hatten sie mehrere schwere Straftaten begangen.