Erneute Streiks in Bayern: Verdi will Druck auf Post erhöhen

Seit den Morgenstunden laufen die Streiks. An verschiedenen Orten hat die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter der Post dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Verdi-Sprecher David Merck erwartet "massive Einschränkungen bei Briefzustellungen" rund um Schweinfurt, Straubing und Augsburg. Wie schon bei den Post-Streiks in der vergangenen Woche, müssten Kunden demnach damit rechnen, dass Briefe ein bis zwei Werktage später eingehen könnten.

Streiks in fast allen bayerischen Regierungsbezirken

Auch bei Paketen könnte es durch den Streik zu Verzögerung kommen. "Da hat sich letzte Woche gezeigt, dass die Bugwelle sogar noch etwas größer ist", sagt Merck. Betroffen von dem heutigen Streik sind nach Angaben des Sprechers insgesamt 34 Betriebseinheiten in Bayern, darunter sechs Briefzentren. Bestreikt werden Zustellstützpunkte, Paketbasen und Verteilzentren in Unterfranken, Niederbayern, der Oberpfalz, Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben.

Gewerkschaft will höhere Löhne

Verdi fordert eine Lohnerhöhung um 5,5 Prozent. Das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 1,5 Prozent. "Dem Unternehmen geht's hervorragend, da werden 1,5 Prozent nie akzeptabel sein", sagt Merck. Er erwartet, dass sich weit über 1.000 Post-Beschäftigte in ganz Bayern dem Warnstreik anschließen. Die nächste Verhandlungsrunde steht nach Verdi-Angaben am 21. und 22. September an.

Weitere Post-Streiks in Bayern geplant

Auch am Samstag soll es wieder Streiks bei der Post in Bayern geben. Wo genau, dazu wollte der Sprecher keine Angaben machen.

Heute werden laut Verdi die folgenden Post-Einheiten bestreikt: in Schwaben die Zustellstützpunkt in Augsburg, Gersthofen, Pöttmes, Weitnau, Kraftisried, Sonthofen, außerdem die Zustellbasis Augsburg; in Ostbayern das Briefzentrum Straubing und das Briefzentrum Regensburg; in Oberbayern das Briefzentrum Kolbermoor und der Zustellstützpunkt Mehring; in Mittelfranken die Zustellbasis Erlangen; in Unterfranken die Zustellbasen in Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt, außerdem der Zustellstützpunkt Schweinfurt.