Erneute Streiks der IG-Metall: 76 bayerische Betriebe betroffen

Auch am heutigen Freitag wird in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gestreikt. Schwerpunkt ist der Großraum Nürnberg. Im Bereich der IG Metall-Geschäftsstelle Nürnberg gehen einer Mitteilung zufolge alle Betriebe ab 11 Uhr in Warnstreiks.

Die Frühschichten werden um 11 Uhr ihre Arbeit beenden, alle späteren Schichten sollen ihre Arbeit gar nicht erst aufnehmen. Das betrifft auch den Lastwagenbauer MAN Truck & Bus, die Nürnberger Siemens-Betriebe, Robert Bosch, Vitesco und ZF Gusstechnologie.

IG-Metall: Lassen Stärke der Beschäftigen aufblitzen

An den heutigen Warnstreiks sollen sich auch bundesweit alle Schaeffler-Werke beteiligen, wie die IG Metall mitteilte. In Bayern seien das die Standorte in Schweinfurt, Eltmann, Höchstadt, Hirschaid, Gunzenhausen, Ingolstadt und Kitzingen. Weitere öffentlichkeitswirksame Warnstreiks gebe es unter anderen bei SAF Holland und Linde Material Handling in Unterfranken, bei KSB und Kaeser in Oberfranken, bei Zarges in Oberbayern und Kögel Trailer in Schwaben. "Wir lassen erstmals die Stärke der Beschäftigten aufblitzen. Das ist ein Warnsignal an die Arbeitgeber, rechtzeitig vor der vierten Tarifverhandlung", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Johann Horn.

Rund acht Prozent mehr Geld gefordert

Der Arbeitgeberverband vbm hatte in der dritten Tarifverhandlung eine prozentuale Entgelterhöhung lediglich in Aussicht gestellt, ohne eine Zahl oder Zeitpunkte zu nennen. Die IG Metall fordert auf Grund der Inflation für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am 8. November statt.