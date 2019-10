Erneute Rückrufaktion der Brauerei in Mitwitz

Zum dritten Mal hat die Brauerei Franken Bräu in Mitwitz eine Rückrufaktion gestartet. Diesmal als Vorsichtsmaßnahme. Sie stehe in keinem Zusammenhang mit den beiden vorausgegangenen Rückrufaktionen im Sommer. Das sagte der Anwalt der Brauerei Franken Bräu, Alfred Meyer dem BR.

Auch Limonaden und Wasser zurückgerufen

Von der dritten Rückrufaktion innerhalb weniger Wochen sind auch Limonaden und Wasser betroffen. Neben den Supermarktketten Rewe, Netto, Kaufland und Edeka sind auch kleinere Getränkehändler in der Region beliefert worden. Die erneute Rückrufaktion sei eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es.

Reinigungsanlage funktioniert wieder einwandfrei

Es gebe keine Belege, dass Flaschen mit Laugenresten in den Umlauf gekommen seien, so der Anwalt. Bei der Reinigungsanlage der Brauerei war ein Prüfmechanismus, der nach der Reinigung nochmals auf Laugenreste kontrolliert, ausgefallen. Die Anlage sei durch eine Firma repariert worden und funktioniere wieder einwandfrei, so Alfred Meyer. Alle Anfragen, die an die Brauerei gestellt werden, werden von dem Anwalt betreut.

Brauerei-Geschäftsführer erstattete Anzeige

Von der Brauerei selbst war keine Stellungnahme zu bekommen. Ende August hatte die Brauerei schon einmal 30.000 Flaschen Pils zurückgerufen, weil ein Kunde im Landkreis Forchheim eine Flasche abgegeben hatte, in der Waschmaschinenlauge und Bier gewesen sein sollen. Damalige Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass die Lauge nicht mit der verwendeten Lauge der Brauerei übereinstimmte. Der Geschäftsführer, Rainer Mohr, erstattete daraufhin Anzeige.

Untersuchte Lauge stammt nicht aus der Brauerei

Kurz darauf wurde im Landkreis Hof eine weitere Flasche von einem Kunden beanstandet, in der wiederum Lauge und Bier gefunden wurden. Auch in diesem Fall stimmte die Lauge in der Flasche nicht mit der verwendeten Reinigungslauge aus der Brauerei überein. Das ergab eine Untersuchung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Der Brauereibesitzer sprach in beiden Fällen von Manipulation und Sabotage.