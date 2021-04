Erneute Ermittlungen gegen Erlanger Grünen-Stadtrat

Dem Erlanger Grünen-Fraktionssprecher "für Strategien gegen rechte Aktivitäten" wird diesmal ein Verstoß gegen das Kunsturheberrecht vorgeworfen. Das bestätigte Antje Gabriels-Gorsolke von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Bayerischen Rundfunk.

Ermittlungen wegen Veröffentlichung von Fotos

Der Stadtrat hatte im vergangenen Dezember im Rahmen eines Online-Vortrags über rechte Strukturen in der Region Fotos gezeigt. Darauf war laut einer Mitteilung der Grünen ein Vertreter der örtlichen Neonazi-Szene zu sehen. Der 21-Jährige habe Anzeige erstattet, weil er sich in seinen Bildrechten verletzt gefühlt habe. Allerdings, so die Grünen-Fraktion, seien bei dem Vortrag lediglich Bilder verwendet worden, die der Mann aus der rechten Szene selbst auf seinem Social-Media-Account hochgeladen habe. Inwiefern das Zeigen dieser Bilder strafbar sein könnte, werde sich im Laufe der Ermittlungen herausstellen, sagte Antje Gabriels-Gorsolke dem BR.

Fraktionsvorsitzende erschüttert von "Ermittlungseifer"

Der beschuldigte Stadtrat sei bereits vernommen worden. Sein Verteidiger habe nun nochmal die Möglichkeit, eine Stellungnahme abzugeben. Dann komme es auf die Ermittler an, ob weitere Schritte gegen den Grünen-Stadtrat eingeleitet werden. Die Stadtratsfraktion der Grünen wirft den Sicherheitsbehörden aufgrund der Ermittlungen vor, sich "vor den rechten Karren" spannen zu lassen. Fraktionsvorsitzende Birgit Marenbach sagte: "Wir sind erschüttert, mit welchem Eifer die Ermittlungsbehörden diese offensichtlich unhaltbare Anschuldigung verfolgen."

Staatsanwaltschaft verteidigt sich: "Ganz normaler Vorgang"

Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke erklärte im BR-Interview: "Wenn jemand Anzeige erstattet, ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft ein Verfahren einzuleiten. Das ist das ganz normale Vorgehen. Egal, wie abwegig ein Vorwurf auch sein mag."

Bereits Ermittlungen wegen Fotos einer AfD-Versammlung

Bereits im März hatte es Ermittlungen gegen den Stadtrat gegeben. Damals ging es um im Internet veröffentlichte Fotos einer AfD-Versammlung in einem Erlanger Gasthaus. Im Zuge der Ermittlungen wurden sowohl die Räumlichkeiten der Stadtratsfraktion als auch die Privaträume des Stadtrats durchsucht, was bereits damals für heftige Kritik von Seiten der Grünen sorgte.

Unverhältnismäßigkeit der Durchsuchung von Gericht bestätigt

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hob den Durchsuchungsbeschluss für die Fraktionsräume der Grünen Liste im Erlanger Rathaus allerdings bereits Anfang April auf. Die Computerdaten, die dabei beschlagnahmt wurden, dürfen nicht ausgelesen werden. Die Durchsuchung sei unverhältnismäßig gewesen, sagte Nürnbergs Justizsprecher Friedrich Weitner vergangene Woche dem BR.