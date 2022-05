Erneut zwei junge Bartgeier-Weibchen im "Anflug"

Jetzt ist es amtlich: Am 9. Juni sollen erneut zwei junge Bartgeier in der Felsnische nahe der Halsgrube im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert werden. Das bestätigten die Nationalparkverwaltung und Toni Wegscheider vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) dem BR.

Die Namen werden erst noch bekannt gegeben

Die Jungvögel kommen ebenso wie ihre Vorgängerinnen aus der Aufzuchtstation in Andalusien. Es handelt sich erneut um zwei Weibchen: eine Schwester von "Wally" und eine Cousine von "Bavaria". Diese beiden ersten Bartgeier in Bayern waren am 10. Juni 2021 ausgewildert worden.

Beim Ankunftstermin im Nationalpark sollen dann auch die Namen der beiden Neuen verkündet werden. Vorschläge dafür sammelt der Nationalpark noch bis zum 30. Mai. Derzeit haben die beiden Jungtiere noch die Zuchtnamen BG (für Bartgeier) 1145 und BG 1147.

Anders als ihre Vorgängerinnen wurden die jungen Bartgeier bereits in Andalusien mit Einfärbungen am Gefieder gekennzeichnet, um ihnen die Prozedur in Bayern zu ersparen. Im Tiergarten Nürnberg sollen sie sich akklimatisieren. Dort werden sie auch medizinisch durchgecheckt.