Erneut zahlreiche Schmierereien im Landkreis Passau

Botschaften gegen Corona-Maßnahmen

Bereits Anfang dieses Jahres waren im Landkreis Passau mehrere Gebäude durch Graffitis und Schriftzüge beschädigt worden. Damals handelte es sich um Botschaften gegen die Corona-Maßnahmen und gegen Corona-Impfungen.

Auch in den Landkreisen Regen oder Freyung-Grafenau wurden Schmierereien entdeckt. Unter anderem war eine denkmalgeschützte Kapelle in Jandelsbrunn Ziel von einem oder mehrerer Schmierfinken. Der Staatsschutz ermittelt in diesen Fällen wegen mutmaßlich politisch motivierter Taten.