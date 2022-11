Erneut Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie

Am Donnerstag haben Beschäftigte der bayerischen Metall- und Elektroindustrie erneut gestreikt. Laut IG Metall Bayern waren vor allem kleine und mittelgroße Betriebe betroffen.

Unter anderem Ostbayern und Unterfranken betroffen

Demnach legten bis zum frühen Nachmittag allein in der Oberpfalz insgesamt 450 Mitarbeitende die Arbeit nieder, unter anderem bei dem Elektro- und Technologiekonzern Schneider Electric sowie der Lichttechnikkonzern ams-Osram aus Regensburg. Auch 150 Mitarbeitende des Automobilzulieferer Benteler in Schwandorf beteiligten sich.

In Niederbayern folgten sowohl Beschäftigte der Motorenfabrik Hatz aus Ruhstorf im Landkreis Passau als auch von Automobilzulieferer Sumida aus Erlau im Landkreis Passau den Streik-Aufrufen der Gewerkschaft. Dort soll laut Timo Günther, Pressesprecher der IG Metall Bayern, auch noch die Spätschicht für eine Stunde bestreikt werden.

Gestreikt wurde auch in Unterfranken bei Continental Safety Engineering International in Alzenau (Lkr. Aschaffenburg). Bei Bosch Rexroth Werk I und der Bosch Rexroth Gießerei in Lohr am Main (Lkr. Main-Spessart) soll die Spätschicht betroffen sein. und es ist eine gemeinsame Kundgebung um 21.15 Uhr am Haupttor geplant.

Auch morgen wieder Streiks

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagte in einer Mitteilung, dass die kleinen und mittelständischen Betriebe das Fundament der Branche bilden würden: "Auch dort sind die Beschäftigten gut organisiert und bereit, für unsere Forderung nach acht Prozent mehr Geld die Arbeit niederzulegen. Morgen werden wir dann sehen, dass das in noch viel mehr Betrieben der Fall ist."

Für morgen hat die Gewerkschaft erneut Warnstreiks unter anderem in Aschaffenburg, Amberg, Tirschenreuth und in Teilen Niederbayerns angekündigt.

Nächste Verhandlungsrunde am 8. November

Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifverhandlungsrunde acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

Bis zur vierten Verhandlungsrunde, die am kommenden Dienstag in Bayern beginnt, sind weitere Warnstreiks geplant. Sollte keine Annäherung gelingen, will die IG Metall zu 24-Stunden-Warnstreiks greifen oder in einzelnen Gebieten mit Urabstimmungen unbefristete Streiks vorbereiten.