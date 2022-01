Erneut Wanderer am Hochstaufen gerettet

Die Rettungseinsätze am Hochstaufen in den Chiemgauer Alpen häufen sich: Am Samstag mussten die Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassing und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" eine 56-jährige Münchnerin und ihren gleichaltrigen Begleiter aus Niederbayern retten. Sie hingen in einem steilen Schneefeld in rund 1.500 Metern Höhe fest.

Wanderer trauten sich Abstieg nicht mehr zu

Die beiden Wanderer kamen beim Aufstieg über die Steinernen Jäger nicht mehr weiter. Die Frau hatte Probleme mit einer alten Verletzung, war bedingt durch den anspruchsvollen und mühsamen Aufstieg bei winterlichen Verhältnissen erschöpft. Deshalb habe sie sich den Abstieg durch das mit Schneefeldern durchsetzte alpine Absturz-Gelände nicht mehr zugetraut, teilte die Bergwacht mit. Um Hilfe zu holen, setzten sie einen Notruf ab.

Rettungshubschrauber bringt Menschen ins Tal

Der Rettungshubschrauber "Christoph 14" brachte einen Notarzt und einen Bergretter an die Einsatzstelle. Aufgrund des Föhnwinds konnte zuerst nur die Frau gemeinsam mit dem Notarzt ins Tal geflogen werden. Bei einem zweiten Flug brachten die Einsatzkräfte dann auch den Mann plus den Bergretter wieder sicher nach unten.

Immer wieder Unfälle am Hochstaufen

Im Dezember waren die Retter innerhalb einer Woche gleich dreimal für Wanderer im Einsatz gewesen, die am Hochstaufen im Schnee abgerutscht waren, sich verletzt hatten oder mit den winterlichen Verhältnissen überfordert waren.