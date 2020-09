Erneut Verzögerungen beim Ausweichquartier für Theater Hof

Die Bauarbeiter für die Ersatzspielstätte des Hofer Theaters werden voraussichtlich erst am kommenden Montag (07.09.20) fertig sein.

Theater Hof: Planmäßige Eröffnung für Ersatzbau

Das erklärte Intendant Reinhardt Friese am Dienstag bei der Begrüßung der Theatermitarbeiter zum Start in die neue Saison. Er geht davon aus, dass planmäßig am 26.09.20 das Ausweich-Quartier "Schaustelle" mit der Uraufführung des Musiktheaters "Cold Heart" frei nach dem Märchen "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff eröffnet werden kann.

OB Döhla: Baufirma für Verzögerungen verantwortlich

Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) ist die Baufirma für die erneute Verzögerung verantwortlich. Da das Theater Hof für rund 25 Millionen Euro seit März generalsaniert wird, sollte im Ausweichquartier bereits seit Juni geprobt werden.

Bauarbeiter mussten wegen Corona abreisen

Dieser Termin musste aber bereits verschoben werden. Unter anderem weil die überwiegend osteuropäischen Bauarbeiter coronabedingt in ihre Heimatländer zurückkehren mussten und der Bau auf dem steilen Gelände neben der Theaterkasse sich schwieriger gestaltete als gedacht.

In dieser Saison keine Theater-Abos

Der Vorverkauf für die neue Spielzeit startet am 14.09.20. Da coronabedingt nur 156 Sitzplätze zur Verfügung stehen, gibt es in dieser Saison keine Theaterabonnements. Als Ausgleich können die Abonnenten bereits ab Mittwoch, 02.09.20 Theaterkarten kaufen.