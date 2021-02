23.02.2021, 11:14 Uhr

Erneut vergifteter Vogel in Niederbayern gefunden

In Niederbayern häufen sich die Meldungen über vergiftete Wildvögel. Seit Mitte Februar wurden neun mutmaßlich getötete Vögel gefunden. In einigen Fällen stellte die Polizei am Fundort Giftköder sicher.