Erneut vergiftete Wildvögel im Kreis Straubing-Bogen?

Im Bereich der Gemeinde Leiblfing im Kreis Straubing-Bogen sind in den vergangenen Tagen vier Bussarde und ein Silberreiher tot aufgefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mitteilte, entdeckten die Beamten im Fall der Bussarde ein Stück Fleisch vor Ort. Ob es sich dabei um einen Köder handelt und das Fleisch vergiftet war, sollen jetzt Untersuchungen zeigen.

Patronenhülsen sichergestellt

Außerdem stellte die Polizei an einem der Fundorte zwei Patronenhülsen sicher. Aufgrund des Zustandes der Hülsen geht die Polizei aber davon aus, dass diese schon längere Zeit dort lagen und es keinen Zusammenhang zu den toten Vögeln gibt.

Kein Einzelfall

In den vergangenen Wochen waren in verschiedenen Landkreisen in Niederbayern immer wieder tote Wildvögel entdeckt worden. Die Polizei Straubing übernahm Ende Februar gebündelt die Ermittlungen. Bei sieben ums Leben gekommenen Mäusebussarden und zwei Rabenkrähen konnten Vergiftungen nachgewiesen werden. Die Tiere waren in der Nähe von Mengkofen im Kreis Dingolfing-Landau, bei Plattling im Kreis Deggendorf und in der Umgebung von Straubing gefunden worden.

Greifvögel stehen unter besonderem Schutz

Die Polizei bittet im Zuge der Ermittlungen um Zeugenhinweise. Tote Greifvögel und mögliche Giftköder sollten nicht angefasst und transportiert werden, da von ihnen Gesundheitsgefahren ausgehen können, so die Beamten. Greifvögel wie zum Beispiel der Bussard gehören zu den streng geschützten Arten.