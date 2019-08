Erneut Telefonausfälle bei Polizeidienststellen in Niederbayern

Mehrere Polizeidienststellen in Niederbayern sind aktuell weiterhin telefonisch nicht erreichbar. Wie die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern in Straubing mitteilt, besteht das Problem mittlerweile seit über zwölf Stunden. Betroffen von der Störung sind unter anderem die Inspektionen in Freyung, Grafenau, Eggenfelden, Mallersdorf, Vilshofen und vereinzelte Dienststellen im Bereich Passau.

Fehlersuche läuft

Die Notrufnummer 110 ist uneingeschränkt erreichbar. Der Grund für die Störung ist noch unbekannt. In den vergangenen Wochen hat es bereits mehrere Störungen dieser Art im Telefonnetz der Polizei Niederbayern gegeben, die mehrmals mit dem Betreiber Vodafone zusammenhingen. Nach dem letzten Telefonausfall bei niederbayerischen Polizeidienststellen erklärte ein Sprecher des Bayerischen Innenministeriums auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, dass bereits Maßnahmen in die Wege geleitet wurden, um die andauernden Probleme in den Griff zu bekommen.

Umstellung der Technik

Das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München hat bereits mitgeteilt, dass die Telefonstörungen bei Polizeidienststellen in Bayern bald Geschichte seien. Derzeit würden ISDN-Anschlüsse durch modernere Technik abgelöst, so das Amt.